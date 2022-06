Qué hay para ver en CCCGO y en las plataformas de streaming

Ofrece a los espectadores una mirada nunca antes vista dentro de las casas más innovadoras del mundo. Cada episodio de la segunda temporada de “Home” revela la imaginación que traspasó los límites de los visionarios que se atrevieron a soñar y construirlos en todo el mundo, incluidos los Países Bajos, Sudáfrica, Indonesia, Australia, México, Islandia y más. A través de estas historias únicas de los propietarios, se revela su profunda intención y visión única en las extraordinarias casas que han creado, dejando un impacto indeleble en quienes los rodean. Francia: Hourré House, Ciudad de México: Casa de Carla y Pedro, Sudáfrica: House of the Big Arch, Islandía: The Concrete Factory, Long Island: Sag Harbor, Ámsterdam: 3 Generation House, Australia: Longhouse, Indonesia: Guha, Barcelona: Bene’s House y Ghana: Inno-Native House.star+crushCuando una joven aspirante a artista se ve obligada a unirse al equipo de atletismo de su escuela secundaria, lo usa como una oportunidad para perseguir a la chica de la que ha estado enamorada desde hace mucho tiempo. Pero pronto se enamora de una compañera de equipo, inesperadamente, y descubre cómo se siente el amor verdadero.