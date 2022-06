Carolina Vargas Aignasse: "El poder puede ser adictivo; y uno debe tener la inteligencia para saber que no es la vida"

Sobre las diferencias entre Manzur y Jaldo. "Se trata de dos gestiones, de dos personalidades diferentes. Hay muchas diferencias; cada uno trae a la gestión su historia, su militancia, su visión. Cuando a Manzur le tocó gobernar lo hizo en un contexto, y a Jaldo le toca otro contexto. Y no hace falta elegir; yo valoro las mejores cosas de cada una de las gestiones de las que tengo el honor de participar, porque uno aprende mucho. Manzur tiene una mirada estrategia nacional, internacional, una manera trabajar; tiene mucho menos injerencia en cuanto a gestión: él encomendaba un objetivo, y cada persona ejecutaba según lo que le parecía conveniente. Y uno se enteraba si estaba bien o mal con el resultado. Jaldo está mucho más en los detalles, en el manejo de cada uno de los temas. Y en este momento, saliendo de la pandemia, a Jaldo le toca estar frente de múltiples conflictos. Y en lo que respecta a la gestión, Jaldo no se baja ni un minuto del ring, en función de resolver los problemas. Por mi personalidad, soy más afín a la forma de gestión de Jaldo. Manzur tiene una gran virtud, su temperamento: no se enoja nunca. Lo habré visto enojado una o dos veces".