Los objetos cotidianos, su relación con el arte y la ciencia

“Por ejemplo, durante muchos años el paradigma de la arqueología sostenía que era necesario la excavación, la extracción del objeto hallado, y el traslado al museo. Lo que sucede hoy es que las comunidades comenzaron a pedir que no se llevaran esos restos porque consideraban que eran sus antepasados -remarcó-. A partir de ahí, la arqueología empezó a modificar sus prácticas para que en lugar de intervenirlos, sean conservados esos restos y no sea profanada la identidad de los pueblos. La relación es incómoda porque las comunidades se sienten invadidas, el museo necesita del objeto para exhibir y a la vez tiene que entender dinámicas que tienen que ver con el mundo del arte. Muchas de las piezas que están dentro de los museos no fueron concebidas como objetos artísticos sino más bien como objetos de uso”.