Emocionada y entre lagrimas, Florencia Peña habló de la muerte de Julieta Vallina

"Muy buenas noches. Hoy vamos a empezar el programa de otra manera. Tengo en el portarretratos a una amiga muy querida que partió anoche (por el lunes) de una manera muy rápida que no nos permitió procesar su partida. Y no podía empezar el programa si no les contaba cómo estoy", comenzó diciendo Peña, a quien se la notaba angustiada por la situación.