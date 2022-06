L-Gante quiere regalar un millón de pesos: cómo participar del sorteo

"Buenas, gente. ¿Todo bien? No sé si todos estarán enterados de que la semana pasada regalamos un iPhone 13 acá desde el perfil. A raíz de eso se me ocurrió. Tengo ganas de regalar $1 millón en la Argentina”, contó el músico. En esa línea, también dijo que todavía no tienen las bases y condiciones del sorteo, por lo que le pidió a sus seguidores que se mantengan alertas. “Hasta ahora te dejo esa data. Estate atento. Chequeá la info ahí”, agregó el músico de General Rodríguez.