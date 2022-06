Amalia Granata sintió que estuvo cerca de la muerte: "no me podían despertar"

"Me hice todos los análisis prequirurgicos y me salió todo bien pero, en síntesis, cuando terminó la intervención no me podían despertar. Y yo les digo que sí escuchaba todo lo que estaba pasando, sentía los cachetazos que me daban, las corridas, pero no me podía despertar y no podía respirar. Me ponían la máscara con oxígeno y yo les quería decir que era peor pero no podía...", añadió Amalia.