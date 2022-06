Una tríada de números poéticos

La necesidad de contar parece haber sido una actividad que se remonta desde los orígenes de la humanidad. En un principio, el ser humano tuvo que idearse un método rudimentario para representar conjuntos de hasta 5 o incluso 10, valiéndose de los dedos de sus manos y hasta de sus pies. A medida que las ambiciones aumentaban, los medios que expresan cantidades tuvieron que evolucionar. El hombre de Cromañón había revolucionado, sin saberlo, la historia de la contabilidad con sus muescas en huesos de animales, en los tiempos de la Prehistoria Paleolítica. Tito Lucrecio, poeta y filósofo romano del siglo I a. C., había escrito en su De rerum natura (Sobre la naturaleza de las cosas) una sentencia poética que convierte la simplicidad de un objeto en un invento poderoso: Arma antiqua manus, ungues dentesque fuerunt/ et lapides, et item sylvarum fragmina rami (“Las armas antiguas fueron las manos, las uñas y dientes, del mismo modo que las piedras y las ramas de los árboles”). Las manos no solo sirvieron para contar, sino también para empuñar la pluma con el único pretexto de alzarse contra la página en blanco. Había una necesidad de que el legado de una comunidad perviva en las generaciones futuras y que los nombres que actúen con ese propósito logren la trascendencia tan deseada por los poetas de la antigüedad. La transmisión oral no podía hacer que una historia sea incólume al paso del tiempo. Hasta el día de hoy, lamentamos todo lo que se perdió de ese tránsito de voces que no han podido dejar su huella en una piedra, en una vasija, en una tabilla de cera, en un papiro o pergamino o en el papel que muchas veces solemos tirar en la vía pública sin darle una vida propia transformada. Y no nos olvidemos de todas esas obras que han sido censuradas y que, lamentablemente, forman parte de la tierra. Solo ella sabe lo que murmuraban esos escritos y se codea jocosamente con esos autores proscritos que no han hecho más que ensayar la ley natural de la libertad.