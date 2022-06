Nuevo cortocircuito entre Bussi y Pecci

Recrudecieron las tensiones entre el presidente de Fuerza Republicana (FR), Ricardo Bussi, y su ex compañera de bancada, Nadima Pecci (Valores Republicanos). Bussi solicitó en la Cámara que su ex socia política sea removida de las comisiones que integra. Argumentó que son espacios que le corresponden a su bloque. Además, marcó que cuenta con demasiados lugares para una parlamentaria que conforma un unibloque. La petición incluye a los ex bussistas Paulo Ternavasio (hoy JxC) y Juan Rojas (FdT), aunque de modo más aireado.