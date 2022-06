El diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe Carlos del Frade advirtió ayer que “si no existe un acuerdo” en el cierre del proceso preventivo de acreedores de Vicentin, la empresa cerealera “irá a la quiebra” y de esta forma sus directivos conseguirán “la mejor manera de no pagarle a nadie y seguir con sus vidas fastuosas”. Esa posibilidad podría concretarse a fines de junio ya que, “en 17 días, el juez en lo Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, debe cerrar el proceso preventivo de acreedores”. El legislador denominó a la compañía como “el fugaducto del macrismo”, y que el giro fue “endeudarse para fugar”. Del Frade alertó sobre “una matriz de justicia muy oscura” en su provincia y definió al juez Nicolás Foppiani como “clasista” por haber dispuesto la libertad condicional del presidente de Vicentín, Omar Scarel, tras el depósito de la caución de U$S 500.000.