Cartas de lectores II: Yerba Buena

Quiero expresar mi disconformidad sobre la decisión que se tomó de dar única dirección a ciertas calles y acerca de las bicisendas. Hay calles que son de tres cuadras y les pusieron mano única, ¿para qué? Hay calles con mano única y con bicisenda de doble mano, lo cual casi me trajo un inconveniente con un ciclista, caso la esquina de Cariola y Anzorena. La calle Anzorena es mano única hacia el norte, pero le han puesto una bicisenda de doble dirección. Cuando llegué a la esquina sólo miré si venía algún vehículo del sur por Anzorena, y al no haber nadie avancé para girar. Pero venía un ciclista por la senda a contramano, o sea hacia el sur. Por centímetros casi lo atropellé. Por supuesto que recibí todos los insultos existentes en el diccionario. En realidad ese fue el único ciclista que vi desde que se inauguraron las bicisendas; nadie las usa porque quienes andan en bici lo hacen por la avenida Perón. Las bicisendas tendrían que estar en las calles que son de doble mano. Otro tema son los reductores de velocidad, que están colocados en las esquinas. Cuando uno llega a una esquina por defecto o seguridad siempre frena o reduce la velocidad por si viene alguien. Y cuando uno cruzó la calle acelera hasta la otra esquina, ahí es donde tienen que estar los reductores de velocidad, en medio de la cuadra, no en las esquinas.