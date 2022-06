Apple les trae estas seis novedades imperdibles a sus usuarios

Se trata de algo común para los argentinos, pero ajeno en muchos países del mundo: el pago diferido. En la conferencia, la empresa anunció se implementará en su billetera virtual un sistema de pago que permite que los usuarios puedan financiar compras hasta en cuatro cuotas, sin ningún tipo de interés. Con esta novedad, Apple se suma a la tendencia del Buy Now, Pay Later; básicamente, el pago en cuotas. La novedad llegará recién con el sistema operativo iOS 16, que se espera sea lanzado en los próximos meses. Todos los pagos serán gestionados desde la aplicación Apple Wallet. Allí, los usuarios podrán crear avisos o alertas para no atrasarse con los pagos; en caso de hacerlo, podría haber consecuencias negativas. Para poder utilizar este sistema de pago, las compras tendrán que realizarse en locales que acepten Apple Pay y usen la red Mastercard. Por lo pronto, sólo estará disponible en Estados Unidos y Apple decidirá qué usuarios pueden utilizar el sistema.