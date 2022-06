Qué hay para ver en CCCGO y en las plataformas de streaming

Un nuevo evento especial directo del festival de comedia Netflix Is a Joke. Reconocidas por la exitosa serie de Netflix, “Grace and Frankie”, las actrices tienen una de las amistades más antiguas de Hollywood y suben al escenario del Hollywood Palladium para traer a los espectadores de la plataforma una nueva comedia. El nuevo especial destaca a algunas de las mujeres pasadas por alto en el mundo de la comedia stand up. “Ladies night live” incluye actuaciones de Michelle Buteau, Cristela Alonzo, Margaret Cho, Heather McMahan, Tracey Ashley, Anjelah Johnson-Reyes e Iliza Shlesinger.