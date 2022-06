El Gobierno asegura que la Municipalidad también le adeuda al Subsidio de Salud

Vargas Aignasse dijo que los servicios del Instituto de Previsión y Seguridad Social (IPSST) “se están prestando y no se han cortado”, pese a la mora de la capital. Sin embargo, aclaró que “han intimado en reiteradas oportunidades” al Departamento Ejecutivo municipal por la deuda. “Queremos saber por qué no están pagando. Nosotros, desde el Subsidio de Salud, no queremos perjudicar a los tucumanos, pero su empleador está reteniendo los fondos y no le está pagando al Subsidio de Salud”, añadió.