Carlos Arnedo: "las obras de Alfaro se ven, las del gobierno provincial quedan en anuncios"

Arnedo cuestionó al gobierno la falta de una administración estratégica de los fondos provinciales. "Como las elecciones son el año próximo, ya están utilizando los fondos provinciales para el clientelismo, sino no me explico porque no hay dinero como para mejorar escuelas, rutas, comisarías, entre otras. No dispone de fondos propios para obras, y eso es grave. Esta administración es pésima y está demostrado", señaló.