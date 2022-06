Cartas de lectores III: Manzur y Jaldo

Adelantar las elecciones en la Provincia, estratégicamente, fue una decisión acertada del gobernador Jaldo, generando un fuerte sacudón político, que la periodista Gabriela Baigorrí, en el artículo, “Manzur, ¿en dos fórmulas?”, resumió correctamente en relación a las conexiones políticas y personales entre Manzur y Jaldo, que en algunos tópicos exceden la geografía provincial, propio de las funciones de cada uno en sus respectivos cargos. Manzur como Jefe de Gabinete, se posiciona sólidamente, fruto de una gestión que es funcional a sus apetencias futuras, respaldadas por dos hechos acontecidos en las últimas horas en el escenario nacional: en primer lugar fue la larga reunión con la Vicepresidenta en el Senado de la Nación, que podría ser el puente para cruzar la eventual grieta en el FdT. En segundo lugar, la acertada exposición en el Senado, con un auditorio opositor dispuesto a rechazar el informe, hecho que no sucedió, salvo las fantasías de un senador y una desactualizada senadora local, que desconocía las gestiones que el gobernador Jaldo, realizaba en la Capital. En el contexto local, la vuelta de Manzur es una incógnita, alentada por la oposición, porque el Jefe de Gabinete garantiza el buen funcionamiento de la administración provincial sin desatender a pequeños sectores del PJ que aún dudan de la continuidad del acuerdo entre el Presidente y Vice, del PJ local, desconociendo que “… en política no se es ni tan amigo ni tan enemigo…”, porque ambos se necesitan mutuamente. Lo que la periodista advierte con meridiana claridad es el hecho de que el regreso de Manzur, haya o no acuerdo, trastocará los planes políticos de quienes no pueden repetir en sus cargos, por lo tanto tendrán que buscar otros horizontes, pero dentro del PJ. Ya sea en el orden provincial o nacional, Manzur dispone de herramientas políticas y de gestión que marcaran su futuro en cualquier escenario. En el orden local el PJ cuenta con mecanismos para dilucidar candidaturas, como serían las internas, de ser necesario, o el mismo Congreso partidario; en el orden nacional, Manzur, como Jefe de Gabinete, tiene en sus manos cuatro herramientas que bien manejadas le pueden dar un fuerte espaldarazo político: 1) la posibilidad de un claro triunfo electoral en la provincia, como carta de presentación en la mesa del PJ nacional; 2) la reforma de la CSJN, facilitando la participación de todas las provincias; 3) la repatriación de los fondos fugados, para pagar al FMI; 4) El impuesto a la “renta inesperada. Como corolario aprovecho la presente, para saludar afectuosamente a uno de los mejores equipos periodísticos del país, en el Día del Periodista, felicidades.