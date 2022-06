Dalma Maradona compartió una tierna foto de su embarazo

Meses atrás la actriz reveló además que la pequeña se llamará Azul y contó cómo eligieron el nombre junto a su pareja. "Cuando yo quedé embarazada de Roma no teníamos nombre hasta una semana antes que el médico me dijo ‘nace hoy’, teníamos una lista pero Roma no estaba y Andrés se acordó que cuando no éramos novios le dije que cuando tuviera una hija se llamaría Roma", sostuvo en un programa radial.