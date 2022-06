El Instituto Anglo cumplirá ocho décadas

T: los profesores que se reciben en el terciario reciben un título habilitante porque son traductores. Nuestros alumnos llegan a rendir un First que no es poca cosa, es un examen internacional muy importante; está también el CAE que es otro examen que lo sucede a First, los alumnos salen preparados para rendir, no necesitan prepararse aparte. Hoy, el que no tiene un examen internacional tiene muchas posibilidades de un gran número de cosas, por ejemplo, trabajo, las ayudantías en las universidades… siempre al que tiene un certificado en inglés tiene preferencia.