¿Qué es el espíritu crítico?

El espíritu crítico se opone así al espíritu dogmático, que consiste en mantener a cualquier precio una determinada opinión. El dogmatismo es militante, porque pretende imponer sus creencias al resto; es también obediente, porque se mantiene obsecuente a los preceptos asumidos y a la autoridad de quien los dicta; y compra paquetes completos de adhesión a una causa, porque no ve en ella matices: entre lo bueno propio y lo malo ajeno no distingue zonas intermedias. Es el viejo modelo del intelectual «comprometido», que se obliga a tragar sapos que considera propios y a ver en lo ajeno el puro demonio empedernido. Tal compromiso -cuando no lo es con ideales o valores, sino con la mundanidad política- recluye el pensamiento y lo subordina a intereses. El verdadero intelectual, muy al contrario, no puede ser más que un francotirador del pensamiento, inclasificable y desacatado, atento a lanzar sus dardos contra cualquiera sin obsecuencia ni contemplaciones, y a recolectar también las perlas que pudieran hallarse hasta en el peor estercolero.