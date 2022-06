Recreando la memoria de la “Mecha”

Coqui, Jorge Luis Sosa para la biografía, que tuvo la suerte de compartir muchos viajes y recitales con su tía, recrea distintos momentos: las amenazas de muerte de los militares, el duro exilio, el retorno en 1982, los 13 recitales en 10 días que dio en el Teatro Ópera, sus momentos finales, la “Marta” de entrecasa... “Una canción tiene sus secretos y solamente cantándola y escuchándola muchas veces, vos podés encontrar… si un artista no tiene disciplina para estudiar, para dedicarle el tiempo necesario a su arte, si no lee, si no conoce y entiende cada palabra, nunca va a poder interpretarla correctamente… puede cantarla, pero no expresar lo que su creador quiso decir”, le dice a Coqui.