Impulsan un boicot y bloqueos a los supermercados La Anónima

En declaraciones radiales, Melella ya había anticipado la decisión. “(Braun) Se nos ríe en la cara a los argentinos. Demuestra lo que de verdad son. Eso no se puede decir ni en broma. Primero lo admite y además reconoce que aumenta la pobreza. Me demuestra que son parte del proceso inflacionario”, afirmó el mandatario. Y anunció: “A veces como Estado compramos en La Anónima, pero no queremos vincularnos con empresarios especuladores”.