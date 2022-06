Por escrito, los vecinos de los barrios Diza y El Gráfico exigieron por más seguridad

Por su parte, Sandra Santillán señaló que sienten que están tocando fondo. "No hay que naturalizar una fisura de cráneo como le pasó al marido de una vecina. O que te levantes una mañana y no tengas la verja en tu casa, o que quieras abrir la canilla y no tenés agua porque te robaron la bomba. No tenemos que naturalizar que nosotros seamos los presos de nuestros hogares enrejandonos cada vez más y sintiendo que los delincuentes nos rodean, caminan nuestros techos, pasan por nuestros fondos, roban a nuestros hijos, hacen lo que quieren con nosotros. Ni nosotros ni ningún barrio de esta provincia merecen naturalizar lo que estamos pasando. Cuando vamos a denunciar no nos toman las denuncias. Cuando vas a decir que hay tantos hechos, dicen que no hay denuncias para que demuestren que la zona es roja. Las distribuidoras no quieren llegar a los negocios del barrio porque consideran zona roja, pero la Policía considera que nuestra zona no es roja", advirtió.