Video: se burlaba de un orangután y el animal se vengó

En una entrevista con ViralPress, Hasanal explicó que su intención era jugar con el orangután. "Amo a todos los animales y no lo estaba molestando para presumir", se justificó. “Me sorprendió cuando me agarró. Los reflejos del mono eran tan rápidos. Era impensable, no estaba preparado. Pensé que me mataría. Realmente pensé que moriría”, aseguró.