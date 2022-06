Hockey: “Moro” volvió a su casa

“Desde el año pasado que no jugaba en mi cancha. Estoy muy contenta de estar acá. Esperaba que me llamaran, porque hacía bastante que no jugaba para Tucumán”, destacó Agustina, luego de su debut en un Argentino de mayores. Antes, había participado en 2019 en el Argentino Sub 16. En 2021 también estuvo convocada a las Leoncitas.