Las canciones urgentes de Nonpalidece

Una característica inusual en el campo artístico es la permanencia, y Nonpalidece mantiene la misma formación que grabó el primer disco. “Es una manera de dejar una huella o un concepto de funcionamiento colectivo, que se pudo sostener en el tiempo más allá de todo, entendiendo y sabiendo lo complicado que es en cualquier profesión. Lo demás no lo vamos a decir nosotros y tampoco es necesario: no damos consejos ni somos ejemplos de nada; solo intentamos contar cómo vemos algunas cosas sin que eso sea una verdad irrefutable. A nivel personal me causa mucha alegría que, pese a todo, acá estamos y sabemos que no fue, es ni será fácil”, dice.