¿Quién es Salustiano Zavalía, el drag queen de Tucumán que cautivó a todos en La Voz Argentina?

Sin embargo, a pesar de que "Concha" fue un éxito en su vida como artista, en ese momento, dijo que no veía dentro del mundo del stand up. “El stand up es un género que no se me da muy bien. Me divierte más generar un monólogo con otros recursos que no sean la búsqueda de identificación constante que propone el stand-up. Disfruto más de las cosas que no están 'pensadas para hacer reír'. Despertar la risa a través de lo que no debería dar gracia, como la injusticia o la crueldad”, señaló.