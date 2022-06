La soja sigue en alza, pero los dólares se esfuman

Comparando el primer cuatrimestre del año en curso con igual período del año anterior, las exportaciones aumentaron U$S 4.300 millones, pero las importaciones registraron un incremento del orden de los U$S 5.400 millones, de los cuales menos de la mitad se atribuyen a la guerra porque se originan en mayores importaciones energéticas, analiza Idesa. A esto se suma el incremento en el saldo negativo en los servicios del orden de los U$S 2.300 millones, explicado principalmente por la mayor demanda de turismo en el exterior. La principal consecuencia es que el Banco Central no sumó ningún dólar neto a sus reservas y tuvo que apelar a consumir parte del desembolso que recibió del FMI.