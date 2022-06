Viene a tocar desde el corazón y con los recuerdos en loop

“Pasé la cuarentena solo, encerrado en mi casa haciendo Changosolo desde el living de mi departamento en Buenos Aires. Hice un streaming para LA GACETA, para el Ente Cultural y en el Espacio Tucumán. Yo estaba sin ganas de hacer lo mío por razones personales (mi padre falleció en marzo). Por eso me propuse hacer cosas que no me llevaran tanto desgaste anímico y que no ocuparan tanta energía en la autogestión personal”, comenta.