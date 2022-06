El legislador Masso cargó contra los formadores de precios y exigió firmeza al gobierno"

En la ocasión, Masso dialogó con vecinos y compartió la merienda con los niños y padres que asisten a merenderos de la zona. “En una situación donde la inflación carcome el poder adquisitivo de los argentinos, que no pueden llegar a fin de mes; Federico Braun, referente del sector empresario y dueño de una de las cadenas de supermercados más grande del país, expresó entre risas que su receta para sostener grandes ganancias es remarcar los precios todos los días -dijo Masso-. Se ríe en la cara y le falta el respeto a todos los argentinos. Principalmente a los 9.550.300 de niños y niñas que hoy no tienen garantizadas las cuatro comidas diarias -agregó-. Aplica para referentes empresarios como Braun aquello que decía Cristo que ‘es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos’. Este es el sector de empresarios corruptos -remarcó-, que no quieren pagar impuestos y evaden, los que fugan y no invierten el país, y que cuando las papas queman la única receta que tienen es someterse al FMI y ajustar a los de abajo”.