Qué hay para ver en CCC Go y en las plataformas de streaming

En la primavera de 1972, la Policía allanó un departamento en el lado sur de Chicago. Siete mujeres fueron arrestadas. Las acusadas formaban parte de una red clandestina. Usando nombres en clave, vendas en los ojos y casas seguras, construyeron un servicio clandestino para mujeres que buscaban abortos ilegales, seguros y asequibles. Se llamaron a sí mismas Jane. En esa época, las mujeres en EEUU -sin importar raza ni estatus social- estaban desprovistas de derechos, de poder de decisión sobre sus cuerpos. Si no estaban casadas no podían tener la píldora, ni ningún método anticonceptivo. Si estaban embarazadas no podían trabajar. De la tutela de los padres se pasaba a la de los maridos. Y si querían abortar, por la razón que fuese, tenían dos posibilidades: ir a parar a la cárcel o morir.