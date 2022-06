Ordenan decomisar las máquinas de construcción y de desmonte detectadas en el barrio “Las Pirámides”

Cuando se descubrió el loteo, se hizo un proceso de reivindicación y se obtuvo una medida de no innovar de diciembre de 2018 para que no se siguiera construyendo. En 2021 se descubrió que continuaban las obras y que había desmonte del bosque nativo. “Nosotros aportamos imágenes de Google Earth que nos dio la Policía de Tucumán”, explicó Máximo Castro, abogado de la UNT. La Policía tucumana utiliza el servicio de seguimiento satelital para controlar que no se produzcan usurpaciones en terrenos de la provincia, sobre todo en la zona del Cadillal, dijo el abogado. Así es que presentaron estas imágenes, pero el juez federal Fernando Poviña rechazó el pedido de la UNT, por “el incipiente estado procesal de la causa, y la falta de determinación respecto de la titularidad de las maquinarias que se encuentran en el predio en cuestión, que debilitan el requisito de verosimilitud del derecho en relación al pedido”.