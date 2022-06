Cartas de lectores: ¿se equivocó el ministro de Economía?

El 29/5/22, un medio periodístico de la CABA, difundió un artículo, con el título de “Guzmán elegirá al futuro Presidente”, noticia que ratifica mi presunción sobre el protagonismo del ministro, en el acuerdo por la deuda (“El FMI, y la Política”, LA GACETA, 21/02/). Noticias del orden internacional señalan la imposibilidad de incumplir tres de las metas pautadas en el acuerdo. Ambas informaciones desnudan el protagonismo de Guzmán, en el sainete financiero. El primer artículo, confirma la presencia del “gorila” infiltrado (“La Consigna, del 1º de mayo de 1974”, LA GACETA, 11/01), empoderado por el Presidente (como hizo Menem con Cavallo), confiriéndole la potestad de despejar el camino al próximo mandatario, que tal vez no sea del pueblo. El segundo anticipa un año la participación del “soldado del movimiento liberal”, en el escenario político (“Gobierno y FMI”, LA GACETA, 14/03), advirtiendo a tan solo tres meses del acuerdo, la certeza del incumplimiento de por lo menos tres de las metas pactadas con el FMI; para el caso de las reservas del BCRA, el diagnóstico estima que para el segundo trimestre de 2022, el banco tendría que disponer por lo menos de U$S 6.425 millones, señalando que tan solo acumula U$S 3.550 millones; para la meta de la emisión monetaria, señala que Guzmán garantizó para 2022 un techo en las transferencias del Central al Tesoro Nacional de $ 429.000 millones, pero en seis meses los giros superaron los $ 381.000 millones, restando solo $ 58.000 millones para cumplir lo comprometido en el acuerdo; entonces la velocidad del ministro para tomar deuda en el mercado local debe ser inversamente proporcional a la velocidad de la emisión monetaria; por último, en lo atinente a la meta fiscal, que es el “talón de Aquiles” en la contienda electoral, la situación se agrava, porque cumplir la meta del 2,5% del PBI, garantizado en el acuerdo, será difícil del lograr por la crisis socioeconómica. Lógicamente, estos inconvenientes retrasarán los envíos del FMI, profundizando la falta de reservas. Pregunto: ¿Se equivocó el ministro de Economía, Martín Guzmán al proyectar las variables económicas, o nos entregó al poder financiero Internacional, antesala del liberalismo en el mundo?