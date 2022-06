Dos asaltantes armados golpearon a una embarazada hasta inducirle el parto

En diálogo con EldoceTV, la mujer relató cómo fue ese momento: "traté de correr y no pude porque estaba muy gorda. Me agarró de atrás, vi que sacó un revólver y me empujó contra la pared. Me puso la pistola en la panza, me pedía el teléfono. Me pegó en la panza y rompí bolsa".