Qué dijo Marcelo Gallardo sobre su fuerte cruce con Sebastián Beccacece

Los dos entrenadores discutieron minutos antes del final del partido luego de que Sebastián Beccacece no le dejara realizar un lateral a Marcelo Herrera, para que se hiciera un cambio que tenía programado. El árbitro Facundo Tello expulsó inmediatamente al DT del Halcón, quien mientras se dirigía hacia el túnel de los vestuarios tuvo un cruce verbal con el Muñeco.

“No me gustó la actitud que tuvo de meterse al campo y que no pudiéramos jugar un lateral que estaba a favor nuestro. Sólo se lo hice saber y después no pasó más nada”, fue la explicación de Gallardo en la conferencia de prensa. El entrenador de River Plate minimizó el incidente y sonrió por una situación que ya recorre los principales portales deportivos del país y del mundo.