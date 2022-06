Video: Tini Stoessel protagonizó un divertido blooper con una fan

El momento quedó registrado en un video que compartió @aarontsuarez en Twitter y que se volvió viral. Luego, el mismo usuario avisó que la historia tenía un final feliz: “Al final los apuntes fueron firmados y devueltos. Confirmamos que Tini no es chorra”, informó. Además, quedó registrada la alegría de la fan cuando recuperó los apuntes y se encontró con una dedicatoria de la artista. “Ahora apruebo sí o sí”, exclamó optimista.

No es la primera vez que la artista vive una situación desopilante con una fan. A fines de febrero, durante una presentación en la ciudad boliviana de Cochabamba, una chica se subió al escenario en pleno recital y la sujetó por la espalda, a la altura de la cintura, cuando interpretaba la canción “Maldita Foto”.

En aquella oportunidad, el personal de seguridad intervino para que la situación no pasó a mayores. Pese al susto, la cantante tuvo un gesto que conmovió a todos los presentes en el estadio: abrazó a la chica, la tomó de la mano y la contuvo.