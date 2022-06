Video: el emotivo momento de Tini Stoessel durante su último show en el Hipódromo de Palermo

Tini mantiene una relación muy afianzada con ella y hasta la considera su segunda mamá. En una entrevista con un medio español, la cantante relató que la mujer la crió hasta los 14 años y siente un gran afecto hacia ella. "La amo con todo mi corazón. Mi abuela es todo", había expresado Stoessel, quien reconoció su pasión por la música ópera gracias a María Luisa.

En tanto, su abuela escucha y también baila las canciones de Tini y cada vez que puede hacerlo, asiste a sus shows. "No hay palabras para describir lo que es, tanto Tini como Francisco (su otro nieto) son de oro para mí, son los que me rodean, los que me dan fuerza para salir adelante", había declarado María Luisa a Crónica TV.