Qué hay para ver en CCC Go y en las plataformas de streaming

Un nuevo evento especial de Bill Burr directo del festival de comedia Netflix Is a Joke. Este comediante, guionista y actor estadounidense es conocido por sus especiales de stand-up y por conducir Bill Burr’s Monday Morning Podcast. Como actor interpretó a Patrick Kuby en la serie Breaking Bad y protagonizó la sitcom animada F Is for Family. También es memorable su papel de Migs Mayfeld en “The Mandalorian”.