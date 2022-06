Manzur, entre dos fuegos

El tucumano hace foco no sólo en el norte del país; también en la tercera sección bonaerense. También le ayuda el contexto de un Presidente que no toma definiciones. La cuestión en esta telenovela entre Cristina y Alberto pasa por llegar al capítulo final. Manzur sabe que eso es posible. Por eso no piensa en el retorno mediato a Tucumán. Se anima a pensar en continuar en Buenos Aires, como senador o en el rol que el oficialismo le asigne en el tormentoso camino a las urnas en 2023.