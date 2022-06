El rey que fue gobernador

Al artista lo aclaman pero, ¿y al político que fue un tiempo de su vida? A diferencia de los deportistas o de los artistas, los políticos jamás abandonan el barco. Se aferran y se enamoran de los espacios de poder que obtienen, y no se quieren ir. Si se van, puede ser en helicóptero, pero jamás se despiden. ¿Quién recibiría hoy los aplausos de todos los sectores partidarios, como un Palito de la política? En este país de la grieta eterna, ninguno. Nadie puede obtener ese reconocimiento en vida, y no sólo porque la división es tan marcada y por la que no faltan los culpables de todos los males nacionales -siempre es el otro, claro-, sino porque, así como el artista puede hacer feliz a la gente, la dirigencia política nacional no ha sido capaz de asegurar el bienestar general, ni la felicidad de todo el pueblo. Con casi la mitad de los argentinos sumidos en la pobreza, ninguno puede anotarse para el aplauso generalizado; sino para los vítores de los acólitos en actos partidarios cerrados.