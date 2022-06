Manzur, ¿en dos fórmulas?

¿Puede Manzur ser candidato a vice? Este es un punto en el que hay discordia. Una parte de la dirigencia manzurista dice que sí y otra que no. La Constitución de 2006 explicita que el vice puede aspirar a la gobernación en el período siguiente pero no menciona nada de que el gobernador pueda ir como “dos”. No lo habilita literalmente pero tampoco lo prohíbe. En la Casa de Gobierno vienen haciendo consultas y ya contarían con el visto bueno de al menos cuatro importantes constitucionalistas. De todas maneras y, para no dejar un flanco débil ante una posible judicialización, podrían impulsar una presentación ante la Corte, mediante un pedido de declaración de certeza. Tal como sucedió en 2019 para adelantar la fecha electoral, recurrirían a algún dirigente aliado para que se presente en los Tribunales.