A pesar de las promesas, el gasoil es cada vez más escaso

La escasez de gasoil volvió a agravarse ayer y dejó varado a mitad de camino a varios transportistas que no lograron reabastecerse del combustible. El problema había tenido un poco de alivio durante un par de días con carburantes que se vendían en cantidad limitada y a precios por encima de la tarifa oficial. Pero ayer a los trabajadores del transporte los sorprendió la novedad de que ninguna estación de servicio del interior y la capital, entre estas las de YPF, Refinor y Shell, disponían de gasoil. “Estoy sin poder regresar desde San Miguel de Tucumán. Salí desde Concepción con lo justo, porque no había gasoil en ningún lado. Tenía la esperanza de conseguirlo aquí, en la capital. Pero no. Ahora estoy varado y sin saber si podré cargar”, contó el transportista Carlos Ortiz. Su drama se repitió con otros camioneros, en distintos puntos de la provincia, que se dedican en su mayoría al transporte de caña de azúcar y mercaderías.