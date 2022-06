Una bala de cañón, un asado y la explosión que le cambió la vida

Sergio Expert tiene hoy 55 años y tres hijos. Aquella tragedia le enseñó a no bajar los brazos y a no quedarse quieto, aun ante la adversidad. En ese entonces estudiaba Administración de Empresas en la UBA, carrera con la que continuó después de recuperarse. “Nos van a pasar cosas que muchas veces no planeamos, pero lo importante es accionar”, reflexiona. Hace énfasis en esa palabra a la que considera llena de poder, legado que le dejó su padre, quien murió hace algunos años. “La clave está en no ponernos el disfraz de víctimas”, razona. “Los argentinos solemos hacerlo muy rápido y creo que desde esa postura no logramos nada. De otra manera, en cambio, soy yo quien asume el lugar de protagonista”, cierra.