La vida ante todo

“Es una pérdida enorme, un talento excepcional”, me dice, a la distancia, porque reside actualmente en Alemania, Osvaldo Arsenio, ex director del Alto Rendimiento Deportivo en Argentina y una de las personas más capaces en el análisis del deporte de nuestro país. Me está hablando de Delfina Pignatiello. La gran esperanza de la natación argentina retirada a los 22 años. Sí, 22 años. “Hace unos meses tomé la decisión de hacer un paso al costado del alto rendimiento y la competencia… Me compré una cámara de fotos y emprendí un camino artístico el cual estoy explorando con mucha curiosidad, ganas de aprender y seguir creciendo. Me hace feliz y me hizo soñar de vuelta”, contó Delfina en su Instagram. Y alentó a los demás a animarse “a patear tableros y arrancar un nuevo juego”.