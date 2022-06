Con la Fuerza del Espíritu

La Iglesia no puede dejar de observar en el mundo. Estamos frente a un cambio de época, con un desquicio global sin precedentes. El mundo antes y después de la pandemia ha cambiado, se ha empobrecido no solo materialmente sino en su humanidad misma. Hay mucha confusión, depresión, angustia, falta de sentido existencial, violencia, guerra, búsqueda desenfrenada de compensaciones vacías, etc. No estamos bien porque lo único que reina es confusión. Es el momento de volver al Espíritu, a lo más esencial, a Dios en nuestro interior y a su vida de dimensión sobrenatural. No vamos bien y hay que calmar al Espíritu Santo que insufla su acción vigorosa en la Iglesia para que sepamos responder al momento que nos toca vivir. ¡Ven Espíritu Santo!