La educación emocional nutre de dentro hacia afuera

- No podemos ser tan soberbios de decir que la educación emocional elimina todos los problemas, pero si disminuye el caudal de problemáticas que tienen una base emocional y permite que los equipos de salud sean más eficientes. Hay que diferenciar los roles. Los docentes no están entrenados para hacer un diagnóstico o tratamiento de una patología; eso le corresponde a un profesional médico. El docente obra con los chicos sanos y por eso la educación emocional es una estrategia de promoción de la salud. Debemos fortalecer en ese grupo el hábito saludable para que no caigan o logren resolver sus conflictos con una buena base de recursos. Para el caso, sin recurrir a la violencia.