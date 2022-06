Un espectáculo que une la copla vallista con la bulería andaluza

- El flamenco no es considerado folclore español, porque nace de la expresión de un sector oprimido y excluido de la sociedad, el pueblo gitano andaluz. Se hace visible cuando se encuentra a principios de siglo en los famosos cafés cantantes, y ahí comienza a hablarse de él como expresión artística y se nutre de otros ritmos y disciplinas. El flamenco que hoy conocemos es una fusión que está en constante movimiento y crecimiento. Es un arte totalmente vivo, no está encapsulado. Hay dos grandes corrientes de pensamiento; uno es menos conservadora que la otra, y se disputan si el flamenco es o no gitano. Lo que no entra en discusión es que se reúnen elementos de diferentes culturas: Oriente Medio, África, la península ibérica y Latinoamérica.