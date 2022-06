Cartas difíciles

Otro caso lamentablemente distinto, digamos, es el intercambio epistolar que sostiene nuestro querido Juan Dalma, hombre renacentista, ilustrado y de enorme sensibilidad histórica, con Albert Einstein, el padre de la Teoría de la Relatividad. Dalma le sugiere en una carta acompañada de un artículo suyo que Leonardo Da Vinci habría anticipado las ideas revolucionaras de Einstein. El alemán es lapidario, atendiendo a la carta de 1953 que un químico recibiera de manos de la viuda del doctor Dalma y que donara a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. No se encuentra este documento en el Centro Juan Dalma, lugar lleno de tesoros del gran mesto, mucho mas valiosos que el que paso a citar, aunque no sería malo que se reuniera con el resto del legado de Juan Dalma. Según señala el sitio de la biblioteca que recibiera el legado-regalo, Einstein no fue nada amable: “Agradezco a Ud. por el esfuerzo que se ha tomado con respecto a mi persona. Confieso que me siento decepcionado sobre el contenido de las citas. Se trata de un juego sin sentido utilizando palabras sin un intento de análisis serio”. A lo que sigue una batucada de descalificaciones: “Naturalmente, Leonardo está aun lejos de plantearse el interrogante si se debe asignar al tiempo y al espacio una existencia independiente (realidad) al lado de los objetos corporales. Nadie, después de Aristóteles, hasta Hume y Kant, se ha planteado dicha pregunta”. Podría decirse que el más grande genio de la física del momento, contesta la duda de un enciclopédico admirador (que no era físico, sino un apasionado por Da Vinci) y muestra su faceta más brutal y crítica. Tenía que ser amigo de Kurt Gödel, claro. Me imagino que el maestro Dalma pudo haber invocado respecto a la diferencia entre la imagen del Albert Einstein generoso y humanista con este impiadoso de la respuesta, las palabras del chileno Carlos Silva Vildósola: “Y Leonardo paseaba sus ojos asombrados de la pintura del Cristo al dibujo del Judas y buscaba el puente que pudiera salvar aquel abismo de degradación”.