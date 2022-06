Nació la segunda hija de Urtubey e Isabel Macedo

Y para finalizar, cerró con una reflexión sobre su presente: “Antes de conocer a Juan pensaba que por ahí no era para mí esto de formar una familia. Pensaba: ‘No todos nacemos para lo mismo, quizá lo mío es mi trabajo’. Me iba muy bien y estaba realmente muy agradecida con el camino realizado. Estaba muy contenta, no por los premios y las nominaciones, sino por haber encontrado mi vocación. ¡Es muy difícil encontrar la vocación! Es algo que veo ahora en los chicos, en los que tienen que decidir qué quieren hacer con su vida. Por eso, creo que tenés que estar muy agradecido de saber para qué naciste o qué es lo que te gusta hacer, para poder dirigir tu vida hacia ese lugar. Por eso, pensaba: ‘¡Ya está! Es esto lo mío y lo voy a hacer toda mi vida y voy a estar feliz con lo que estoy construyendo’. ¡Pero lo conocí!”.