La nueva e innovadora apuesta de AVANCO: Alquiler Temporario de Apartamentos en plena city tucumana

Ahora es Martín Rojkés quien remata la idea de su hermano diciendo: “podemos ser los nuevos jugadores de este sector de servicios. Pero no exageramos al decir que en THE POINT/CASA hemos volcado toda nuestra experiencia de treinta años. La marca AVANCO ha sabido ganarse su indiscutible prestigio no sólo construyendo edificios de jerarquía sino también demostrando que sabe interpretar las expectativas y necesidades de sus clientes e inversores. Precisamente por eso, al hacer este edificio tuvimos en cuenta muchos aspectos que enriquecen la experiencia del cliente que, en este caso, es alguien que nos visita por un tiempo limitado y que deseamos que regrese y que nos recomiende. Por ejemplo: la planta baja y por ende el lobby de ingreso es de doble altura y cuenta con una arquitectura exquisita. Esa recepción está climatizada, de manera tal que nuestro huésped llega de la calle, de padecer el calor tucumano, e inmediatamente después de ingresar tiene una satisfacción sensorial incomparable, a flor de piel. A esto se le agrega, además, música ambiental que también lo acompaña durante su trayecto en ascensor y en los pasillos.