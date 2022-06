La actividad cañera está “en un tembladeral”

El mal momento del sector se vincula también con la cotización a precio dólar de los insumos. “Estamos en una situación muy preocupante. No podemos comenzar a trabajar porque no conseguimos gasoil y el que hay está a más de $200. Es decir que supera el precio del kilo de azúcar del mercado local que está a $130 y $150. Por los apremios económicos muchos cañeros la venden al mayorista a $60”, expuso Quinteros. Precisó que para llenar un tanque de 200 litros un productor en estos momentos necesita disponer de $40.000. Eso representa alrededor de 13 bolsas de 50 kilos. “La cuestión es que un cañero chico, para hacer 1,5 millón de caña de azúcar requiere unos 7.000 litros de gasoil para mover las maquinarias y trasladar la materia prima. O sea que tiene que tener de base $1,4 millón. No cualquier productor los tiene en estos momentos” planteó José Díaz, de Monteros. “Necesitamos que las autoridades gubernamentales se pongan al lado del sector productivo y brinden respuestas concretas a la situación de emergencia que enfrentamos las cientos de personas que vivimos de las actividades del campo”, añadió.