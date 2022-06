"Palito" Ortega: "La gente intuye que serán las últimas oportunidades de vernos"

- Yo venía con muchas carencias de familia y de hogar porque mis padres se separaron cuando era chico. Uno de mis primeros trabajos fue de canillita, vendiendo LA GACETA por las colonias. Ya entonces se manifestaba el espíritu de uno de no quedarse mirando cómo pasaba la vida, sino de meterse dentro de la vida y entrar a caminar con ella, con la fe puesta en Dios, que también lo he manifestado en mi música. Fue inquebrantable en ese sentido. Y no retrocedí, más allá de las adversidades, que fueron muchas. Después, en pleno éxito, me tocó enfrentar situaciones muy difíciles como fue cuando traje a Frank Sinatra, y perdimos casi todo porque nos mentían todo el tiempo con la estabilidad y que el dólar no iba a subir. Pero uno se ha portado bien y ha tenido la fuerza de voluntad para no desviarse de esa forma de ser. La vida me recompensó porque Sinatra me dio una mano muy grande cuando fui a Estados Unidos. Por eso le digo a la gente que, más allá de cualquier adversidad, seguir adelante depende de uno mismo. La vida se trata de eso. Cada día tenemos que dar gracias a Dios por habernos levantado y salir a la calle a seguir trabajando y peleando con la vida.